Кубок России по ритм-симулятору и Кубок главы Сургутского района собрал в Барсово 30 спортсменов из 14 регионов страны

Фото: Александр Шумай

В поселке городского типа Барсово Сургутского района в соревнованиях по фиджитал-спорту приняли участие почти 30 участников со всей страны. Они боролись за Кубок России по ритм-симулятору и Кубок главы Сургутского района по дисциплине Just Dance.

- Приехали около 30 спортсменов из 14 регионов — Московской, Ленинградской, Липецкой, Челябинской, Самарской, Кировской, Калужской, Воронежской, Омской, Свердловской и Тюменской областей, Красноярского и Пермского края, а также Югры. По сравнению с прошлым годом число участников выросло вдвое, – рассказал в социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

16 победителей соревнований в составе сборных команд отправятся на состязания в международном турнире «Игры будущего», которые пройдут в знаменитом «Сириусе».

В Сургутском районе с 2017 года активно развиваются цифровые виды спорта. При участии районных специалистов создана также уникальная программа анализа спортивных движений. В развитие цифрового спорта в муниципалитете вложено более 270 млн рублей.

- В октябре прошлого года в Белом Яре открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. В ее филиалах на базе школ в поселениях реализуется программа дополнительного образования «Функционально-цифровое двоеборье» - сегодня она внедрена в 59 регионах страны, – резюмировал глава Сургутского района.

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