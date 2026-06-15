Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тюменские следователи завели уголовное дело из-за ДТП, в котором погибли и пострадали 12 человек. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Трагедия произошла утром 15 июня 2026 года на 101-м километре автодороги Курган-Тюмень. По версии следствия, 60-летний водитель автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем.

- В результате аварии водитель автобуса скончался от полученных травм на месте. Кроме того, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам, находившимся в салоне общественного транспорта, - заявили в пресс-службе СК России по Тюменской области.

Следователи выполняют комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

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