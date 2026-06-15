Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области подвели первые итоги Единого государственного экзамена. В этом году 31 выпускник продемонстрировал выдающиеся знания, набрав максимальные 100 баллов по таким предметам, как химия, история и литература.

Лидером по количеству стобалльников стала Тюмень — здесь зафиксировано 23 наивысших результата. Отличные знания также показали школьники из Заводоуковска, Тобольска, Ишима и Ишимского округа.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил отличников, отметив, что такие результаты открывают перед ними двери в ведущие вузы страны. Он также подчеркнул, что главное для выпускников сейчас — сохранить этот темп и успешно сдать оставшиеся экзамены. По традиции отличившихся школьников ждёт поощрение.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.