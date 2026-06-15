Фото: ДОС ТО.

В Тюмени в рамках марафона «Врата Сибири» состоялся патриотический забег на 1586 метров, участие в котором приняли действующие участники регионального проекта «Боевой кадровый резерв».

На старт вышли семь ветеранов боевых действий: Даурен Елеманов, Мирас Сайфутдинов, Мадина Бухарина, Семен Апполонов, Иван Петров, Максим Кайдалов и Дмитрий Павлов.

Фото: ДОС ТО.

По словам участников, для них это не просто спортивное мероприятие, а возможность показать, что ветераны находятся в строю, активны и готовы приносить пользу обществу. Участие группы из «Боевого кадрового резерва» стало ярким символом единства защитников Родины с гражданским обществом.