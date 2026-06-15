Тюменцам разрешили купаться только в 7 местах: список безопасных водоемов

В Тюменской области назвали семь официальных мест для купания этим летом. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

К началу купального сезона в Тюменской области региональный Роспотребнадзор выдал разрешение на отдых и купание только на семи водоёмах. Перед выдачей заключения специалисты проверили качество воды и соблюдение требований безопасности.

В список официально одобренных мест для отдыха вошли:

- Озеро Верхнее Кривое на базе «Верхний Бор».

- Пруды на базах «Сибирь» и «Пруд Лесной».

- Озёра Нижнее Кривое и Якушкино.

- Бобровое озеро в «Кулига-парке».

- Озеро Круглое возле парка имени Юрия Гагарина в Тюмени.

Специалисты напоминают, что заключение действует только один летний сезон. Если владелец территории или муниципалитет не получали такого документа, официального разрешения на использование водоёма для отдыха нет. Главным критерием проверки является безопасность воды для здоровья людей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.