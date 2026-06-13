Нет пандуса и помощи: глава СКР поручил разобраться в ситуации с девушкой инвалидом

Фото: «Народный фронт»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав девушки инвалида из Тюменской области.

В соцсетях появилась информация о том, что девушка, которая передвигается на инвалидной коляске, не может свободно выходить из дома: она живёт на втором этаже многоквартирного дома, где нет пандуса. При этом, как сообщается, органы социальной защиты отказали ей в помощи.

По этому факту следственные органы СК России по Тюменской области уже возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Александру Кублякову подготовить доклад — в нём должны быть отражены ход расследования и все установленные обстоятельства.

По данным «Народного фронта», Юлия Шаргина из села Каскара (улица 9 Мая, дом 6) оказалась в крайне непростой ситуации: у девушки левосторонний паралич, она передвигается исключительно на инвалидной коляске, а живёт на втором этаже дома без пандуса. Из за отсутствия необходимых приспособлений пожилым родителям Юлии приходится буквально спускать дочь по ступенькам.

Девушка обратилась в органы соцзащиты с просьбой обследовать подъезд и дом, но получила отказ: в индивидуальной программе реабилитации нет прямой рекомендации по установке пандуса. При этом в федеральной программе реабилитации Юлии предусмотрены специальные средства и приспособления — в том числе кресло коляска с электроприводом. Однако без удобного входа и выхода воспользоваться ею попросту невозможно.

Напомним, «Народный фронт», уже выступил с инициативой разработать программу переселения инвалидов из домов, где установить пандус технически нельзя. В результате в в Тюмени запускают уникальную программу переселения инвалидов. «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, как город может помочь маломобильным тюменцам переехать в удобные квартиры с господдержкой и услугами риелтора.

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