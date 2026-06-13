Перекрытие дорог в Тюмени: из-за спортивного марафона ограничат движение транспорта

В Тюмени 14 июня перекроют дороги в центре города

В Тюмени 14 июня пройдёт спортивный марафон «Врата Сибири», и ради безопасности участников в центре города временно ограничат движение транспорта.

Перекрывать дороги начнут рано утром — с 6:00, а откроют проезд снова в 16:00. Под ограничения попадут сразу несколько участков: улица Республики (от Орджоникидзе до Коммунистической), улица Ленина (от Республики до Перекопской), улица Ямская (от Коммунистической до Полевой), а также квартал, ограниченный улицами Ямской, Ирбитской, Луначарского и Коммунистической.

Как сообщили в администрации, из за перекрытий придётся скорректировать и маршруты общественного транспорта. В обозначенный период автобусы пойдут в объезд, но при этом сохранят все привычные остановки. Горожан просят заранее продумывать пути объезда и учитывать возможные затруднения на дорогах.

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