Нашла и потратила: в Тюмени задержали женщину за покупки с чужой банковской карты

Тюменка потратила чужие деньги с найденной карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тюменские полицейские раскрыли кражу с банковской карты. Подозреваемой оказалась 52 летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом. Ее удалось вычислись благодаря записям с камер наблюдения.

Как рассказали в УМВД России по Тюменской области, в полицию обратился 32 летний житель Тюмени. Мужчина рассказал, что потерял банковскую карту, а спустя какое то время заметил, что с неё пропало больше двух тысяч рублей.

Оперативники взялись за дело: просмотрели записи с видеокамер в тех магазинах, где проходили списания, и смогли вычислить злоумышленницу. Женщина не стала отпираться и призналась: карту она нашла на улице и решила воспользоваться — на чужие деньги покупала в разных магазинах продукты.

В региональном ведомстве сообщили, что сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. По этой статье фигурантке может грозить до шести лет лишения свободы. Пока же в отношении женщины избрали меру процессуального принуждения. С нее взяли обязательство о явке.

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