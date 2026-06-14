Как справиться с отеками и какие болезни скрываются за ними? Ответ эндокринолога

Эндокринолог Батракова предупредила тюменцев об опасности отеков Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Частые отеки летом могут быть сигналом того, что с организмом что-то не так, особенно если они не исчезают после ночного сна. Об этом заявила врач-эндокринолог Юлия Батракова. По ее словам, за привычной припухлостью, которая появляется в жару могут скрываться системные заболевания.

- Хроническая сердечная недостаточность – сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в ногах.

- Заболевания почек – жидкость и соли практически не выводятся, а отеки появляются на ногах и вокруг глаз.

- Цирроз печени – вода накапливается в животе и ногах, снижается синтез альбумина;

- Гипотиреоз – медленный обмен веществ и циркуляция жидности, отеки плотные.

- Варикозная болезнь / хроническая венозная недостаточность – венозные клапаны не работают, кровь скапливается в ногах.

- Нарушение лимфооттока – лимфатическая система не может отводить жидкость.

- Аллергические реакции – отек как часть иммунного ответа (отек Квинке, крапивница).

Как сообщает «Тюменская область сегодня», отеки – повод насторожиться, особенно если они не проходят после отдыха, коррекции питания и нормализации питьевого режима. Лучше не заниматься самолечением, а записаться к терапевту для обследования.

Ранее тюменцам рассказали, какие заболевания могут скрываться за постоянными отеками.

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