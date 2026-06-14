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НовостиЗдоровье14 июня 2026 15:28

Как справиться с отеками и какие болезни скрываются за ними? Ответ эндокринолога

Эндокринолог Батракова предупредила тюменцев об опасности отеков
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Эндокринолог Батракова предупредила тюменцев об опасности отеков

Эндокринолог Батракова предупредила тюменцев об опасности отеков

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Частые отеки летом могут быть сигналом того, что с организмом что-то не так, особенно если они не исчезают после ночного сна. Об этом заявила врач-эндокринолог Юлия Батракова. По ее словам, за привычной припухлостью, которая появляется в жару могут скрываться системные заболевания.

- Хроническая сердечная недостаточность – сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в ногах.

- Заболевания почек – жидкость и соли практически не выводятся, а отеки появляются на ногах и вокруг глаз.

- Цирроз печени – вода накапливается в животе и ногах, снижается синтез альбумина;

- Гипотиреоз – медленный обмен веществ и циркуляция жидности, отеки плотные.

- Варикозная болезнь / хроническая венозная недостаточность – венозные клапаны не работают, кровь скапливается в ногах.

- Нарушение лимфооттока – лимфатическая система не может отводить жидкость.

- Аллергические реакции – отек как часть иммунного ответа (отек Квинке, крапивница).

Как сообщает «Тюменская область сегодня», отеки – повод насторожиться, особенно если они не проходят после отдыха, коррекции питания и нормализации питьевого режима. Лучше не заниматься самолечением, а записаться к терапевту для обследования.

Ранее тюменцам рассказали, какие заболевания могут скрываться за постоянными отеками.

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