Прием документов в вузы Тюмени 2026: до какого числа подать и как

Тюменским абитуриентам напомнили, до какого числа нужно подать документы в вузы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июня по 25 июля 2026 года вузы Тюменской области начинают прием документов от абитуриентов на поступление. Однако если у абитуриента предусмотрены дополнительные вступительные испытания, но сроки подачи заявлений будут другие:

- в ТюмГУ – до 15 июля в головной вуз, до 20 июля – в филиалы;

- в ТИУ – до 18 июля;

- в ТюмГМУ – до 14 июля;

- в ТГИК – до 10 июля.

Документы можно подать лично в приемные комиссии, через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на госуслугах, по Почте России. Контрольные списки опубликуют 27 июля. Сначала пройдет приоритетный этап зачисления (согласие на зачисление нужно подать до 1 августа, приказы опубликуют до 3 августа). При основном этапе зачисления согласие нужно предоставить до 5 августа (приказы появятся на официальных сайтах до 7 августа).

Подробности можно узнать в приемных комиссиях, пишет Вслух.ру.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Для помощи абитуриентам есть официальный сайт «Прием в вуз». Горячая линия: 8-800-301-44-55.

Ранее вузы Тюмени поделились графиком приема документов от абитуриентов на 2026 год.

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