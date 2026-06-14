Мононуклеоз в Тюмени: что за болезнь и кто ею заражается

Инфекционист Медведева предупредила тюменцев о распространении «болезни поцелуев» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди молодежи от 16 до 25 лет активно распространяется инфекция, которую раньше считали преимущественно «детской». Речь о мононуклеозе – так называемой «болезни поцелуев». Если раньше дети заражались им в детском саду через общие игрушки, то теперь вирус Эпштейна – Барр передается через поцелуи.

По словам инфекциониста Дарьи Медведевой, молодежь от 16 до 25 лет действительно стала чаще обращаться к врачам с недомоганием, слабостью, болью в горле и ознобом. Мононуклеоз считается одним из самых распространенных герпесвирусов, который передается через слюну зараженного или воздушно-капельным путем (к примеру, во время чихания).

Болезнь коварна: ее симптомы очень напоминают симптомы острой ангины, но методы лечения обеих болезней отличаются. Если неправильно выбрать терапию, могут появиться осложнения, в т.ч. внутреннее кровотечение из-за увеличения внутренних органов. По словам инфекциониста, симптомы развиваются медленно и не всегда сразу проявляются.

- Врачи часто принимают мононуклеоз за острую ангину и лечат ее антибиотиками, которые снижают иммунитет и делают человеку только хуже, - цитирует врача tmn.aif.ru.

Ранее kp.ru писала о семи основных симптомов мононуклеоза.

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