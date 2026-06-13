Магниты чуть не погубили малыша: врачи рассказали об опасности таких случаев

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи спасли двухлетнего малыша, из желудка которого извлекли 14 магнитов. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения. Мама с ребёнком обратились в приёмное отделение областной клинической больницы № 2: женщина заподозрила, что во время игры малыш проглотил опасные предметы. Ребенку было больно от прикосновения к животу.

Чтобы разобраться в ситуации, врачи сразу сделали маленькому пациенту рентген грудной клетки и брюшной полости — снимки подтвердили худшие опасения: в кишечнике действительно были магниты. Ребёнка тут же перевели в детское хирургическое отделение № 2.

За дело взялись опытные специалисты: детский хирург Павел Горохов провёл разрез передней стенки живота, а врач эндоскопист Эльмир Алиев аккуратно извлёк 14 шаровидных магнитов — каждый не больше сантиметра в диаметре. После того как опасные предметы оказались вне организма малыша, рану зашили. Угроза миновала.

Врач Эльмир Алиев объяснил, почему такие случаи особенно опасны:

– Они могут склеиться в кишечнике и вызвать серьезные осложнения. Например, острое воспаление внутренних органов. Нам повезло, что все магниты собрались в кучку и мы смогли вытащить их общими усилиями. Родителям стоит более бдительно следить за своими детьми, чтобы исключить подобные неприятные ситуации.

После реабилитации и полного заживания шва здорового малыша выписали из больницы.

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