Кварцевый песок на очистных сооружениях: как его используют и зачем

В Ишиме заменят 320 тонн кварцевого песка на водоочистных сооружениях. Фото: Росводоканал Тюмень

320 тонн кварцевого песка предстоит заменить в четырех фильтрах специалистам «Росводоканала Тюмень» в Ишиме. Как сообщили в пресс-службе предприятия, для качественной очистки воды на водоочистных сооружениях применяют кварцевый песок двух фракций – 10-20 мм и 0,8-2 мм. Его распределяют в два слоя: крупные песчинки создают нижний поддерживающий слой, а основной (фильтрующий) слой создают мелкие крупинки. При этом на качество водоподготовки влияет не только размер, но и форма частиц кварцевого песка.

Фильтрующую загрузку меняют поэтапно. Сначала специалисты осушают один из фильтров, потом удаляют отработанный песок и начинают пошаговую засыпку нового материала. Чтобы заполнить один фильтр, нужно около 80 тонн песка.

По словам главного технолога ишимского филиала «Росводоканал Тюмень» Натальи Осаковской, на фильтрах частицы загрязнений осаждаются на гранулах фильтрующей загрузки и удаляются из потока очищаемой воды.

- Нижний поддерживающий слой создаёт устойчивое основание и распределяет поток при промывке, предотвращая вынос более лёгкого материала. А верхний обеспечивает тонкую очистку, задерживая взвешенные вещества.

Кварцевый песок – один из ключевых материалов для удаления разных загрязнений. Замена загрузок обычно происходит раз в пять лет, пишет «Тюменская линия».

Ранее директор тюменского Росводоканала ответила на самые распространенные вопросы жителей Тюмени.

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