Безопасность дорожного движения в грозу и ливни: кто должен уступить дорогу и как не попасть в аварию

Педагог автошколы Казанцев: в грозу водителям нужно разъезжаться согласно знакам приоритета Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В грозу и ливни, когда отключаются светофоры, водителям нужно разъезжаться согласно знакам приоритета и руководствуясь дорожными знаками. Об этом рассказал опытный водитель, педагог одной из тюменских автошкол Павел Казанцев. По его словам, те, кто едет по главной дороге, периодически могут останавливаться и пропускать водителей, выезжающих со второстепенных дорог.

Опытные водители помнят народное правило «через одного», согласно которому водители чередуются друг с другом, чтобы избежать заторов. Однако сегодня это правило мало кто вспоминает, тем более, в час пик, когда все психуют и нервничают.

– Чаще работает правило трех секунд. Я тебя пропускаю, проезжай. А, ты не поехал? Ну, тогда я поехал, – цитирует Павла «Тюменская область сегодня».

По мнению эксперта, самое главное – относиться друг к другу по-человечески. Если один водитель уступает другому, он подает пример другим машинам-попутчикам. В случае, если перекресток не регулируется, значит, не регулируются и пешеходные переходы. В этом случае пешеход может идти сразу, как только подошел к переходу, не дожидаясь зеленого света.

В Госавтоинспекции Тюменской области напомнили, что, если на перекрестке не работает светофор, водители должны руководствоваться дорожными знаками. На случай поломки светофора на каждом перекрестке установлены знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу».

Ранее автоинспекторы напомнили тюменцам правила использования электросамокатов.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK, MAX и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.