«Отряды мэра» зовут подростков: 50 специальностей и яркое лето в Тюмени

Фото: Группа «Отряды мэра Тюмень!», vk.com

Тюменских подростков зовут в «Отряды мэра». Уже 19 июля в 10:00 откроется онлайн запись на третью смену проекта — она пройдёт с 3 по 14 августа. За 10 рабочих дней по три часа ребята смогут попробовать себя в интересном деле: для участников от 14 до 17 лет подготовили около 50 специальностей — от помощников библиотекарей и экскурсоводов до будущих гончаров и реставраторов.

Тем, кто не успел попасть во вторую (июльскую) смену, пока ещё можно записаться в резерв — для этого отправьте заявку на почту rezerv_om@mail.ru. Правда, место это не гарантирует — возьмут лишь при наличии свободных вакансий, пишет«Вслух.ру».

После успешной записи понадобится собрать пакет документов: оригинал и ксерокопию паспорта (страницы 2 и 3, а также с пропиской), СНИЛС, ксерокопию ИНН, медицинскую справку формы 086 у, справку о несудимости за текущий год и реквизиты лицевого счёта карты платёжной системы «МИР», оформленной на подростка.

Если остались вопросы — звоните по телефонам 8 (3452) 51 79 51, 51 79 52 или пишите в официальный паблик проекта во «ВКонтакте» (vk.com/otryady_mera_tyumen).

Напомним, что 5 июля 1999 года впервые стартовала программа комплексных мероприятий летней занятости подростков «Отряды мэра». За эти годы более 85 тысяч тюменских мальчишек и девчонок приняли участие в проекте, внося свой вклад в благоустройство и развитие нашего города.

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