Больше воды: в Бердюжье планируют пробурить новые скважины

Масштабный проект по водоснабжению Бердюжья стартует в ближайшие месяцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Бердюжском округе планируют пробурить дополнительные скважины — это позволит заметно нарастить мощности станции водоподготовки: с 1400 до 2000 кубометров воды в сутки.

Специалисты «Росводоканал Тюмень» уже провели обследование местных источников: гидрогеолог изучил пять действующих скважин и ещё пять разведывательных. Это нужно, чтобы понять, насколько велики ресурсы каждого из них и сколько новых скважин потребуется для надёжного водоснабжения села Бердюжье.

Как пояснил главный инженер Ишимского филиала компании Алексей Волоконцев, резервные источники должны быть готовы к запуску в любой момент — так удастся сформировать стратегический запас воды. В ближайшее время эти работы включат в рабочий план.

Помимо бурения, компания занимается установкой на скважинах автоматизированных систем управления — это сделает работу системы стабильнее и поможет экономить энергию, сообщает «Тюменская линия».

«Росводоканал Тюмень» взял на себя обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения округа в ноябре 2025 года в рамках концессионного соглашения с региональным правительством и администрацией округа. Масштабный проект рассчитан на 15 лет, а объём инвестиций в развитие систем превысит 2 миллиарда 353 миллиона рублей.

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