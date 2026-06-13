Отпуск с малышом — не приговор: психолог объяснила, как отдохнуть всей семьёй

Психолог развенчала миф о том, что родителям противопоказано ездить в отпуск с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Родителям противопоказано ехать в отпуск с маленькими детьми» — слишком категоричная фраза, считает семейный психотерапевт Эльвира Соколова. По её словам, всё упирается в ожидания взрослых и их готовность подстраивать отдых под потребности малыша.

Многие мечтают в отпуске выспаться и расслабиться, но ребёнок по прежнему нуждается во внимании, режиме и заботе. Поэтому нередко родители маленьких детей предпочитают оставить собственное чадо с бабушками и дедушками на время отпуска, чтобы «нормально отдохнуть».

Однако, по мнению эксперта, поездка может пойти семье на пользу: смена обстановки снижает бытовой стресс, а совместные впечатления укрепляют близость. Порой именно в путешествии родители начинают ощущать себя не «менеджерами» семьи, а партнёрами.

Чтобы отдых не превратился в испытание, стоит выбрать формат по возрасту ребёнка, отказаться от идеи «идеального отпуска», распределить нагрузку между взрослыми и находить хотя бы немного времени для себя вдвоём, пишет «МегаТюмень».

Как подчёркивает эксперт, отпуск с малышом редко бывает таким, каким его помнят до рождения детей, — но именно такие поездки со временем нередко становятся самыми тёплыми воспоминаниями.

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