История деревянной Тюмени в одной книге: издание стало лауреатом фестиваля в Москве

Фото: bookfestival.ru

Книга «Русский дом» из Тюмени стала лауреатом XII книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве — её отметили в номинации «Малая Родина» — «Культурный код». Издание музейного комплекса им. И. Я. Словцова рассказывает об истории деревянной Тюмени, традициях сибирского домостроительства и богато иллюстрировано. Е его уже называют библиографическим раритетом. Диплом лауреата в «Литературной гостиной» ГУМа получила автор монографии Лариса Иванова.

Тюменский стенд на фестивале посетили Дмитрий Медведев и Владимир Мединский. Большой интерес вызвал и «Фронтовой сборник. Школьникам о героях» — его раскупили в первый день, книги отправятся в школы центрального региона.

На выставке представили работы и других тюменских авторов — Еремея Айпина, Дмитрия Мизгулина, Сергея Козлова, Анатолия Омельчука, а также сборник афоризмов «Письма всем», книгу святителя Иоанна Тобольского «Путник» и альманах «День поэзии — 2026» с произведениями местных поэтов. С обращением выступил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров, а поприветствовать участников приехал первый глава региона Юрий Шафраник, пишет «Тюменская область сегодня».

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