Тюмень рвётся в топ-5: горожанам осталось собрать всего 2000 голосов

Фото: город-россии.рф

Тюмень имеет все шансы ворваться в топ 5 рейтинга «Город России». Сейчас областная столица уверенно держится на седьмом месте среди 87 мегаполисов и лидирует среди столиц регионов УрФО. По последним данным за город уже отдали более 19 000 голосов — чтобы попасть в первую пятёрку, не хватает всего порядка 2 000.

У тюменцев есть отличная возможность поддержать родной город — особенно символично это будет сделать в праздничные выходные в честь Дня России и грядущего 440 летия Тюмени. Проголосовать проще простого: достаточно зайти на сайт город-россии.рф, выбрать Тюмень, поставить три картинки в вертикальное положение и подтвердить выбор. Регистрироваться не нужно, СМС отправлять тоже — процедура полностью бесплатная, возрастных ограничений нет. Единственное условие: с одного IP адреса можно отдать лишь один голос в сутки.

Поддержать любимый город можно до 31 декабря — именно тогда подведут итоги голосования. Пока же в тройке лидеров держатся Нальчик, Ставрополь и Саранск. Среди городов УрФО позиции выглядят так: Екатеринбург — на 19 м месте, Ханты Мансийск — на 30 м, Челябинск — на 35 м, Курган — на 44 м, Салехард — на 51 м, пишет «Вслух.ру».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.