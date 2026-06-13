Спешка и поток информации: тюменцы средних лет попадаются на удочку аферистов

Активные тюменцы 35-45 лет все чаще становятся жертвами атак мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Все привыкли, что дети и пожилые люди чаще всего становятся жертвами кибермошенников. Однако в последнее время злоумышленники всё чаще охотятся и на активных горожан в возрасте 35–45 лет.

Как рассказала Марина Копрусова, начальник отдела повышения осведомлённости блока информационной безопасности «Ростелекома», причина кроется в ритме жизни этой возрастной группы. Из за высокого темпа и огромного потока информации люди становятся менее внимательными. В спешке они порой не замечают тревожных сигналов — и совершают роковые ошибки: переходят по фишинговым ссылкам из сообщений, которые выглядят как официальные уведомления, или раскрывают данные банковской карты, поверив в срочный запрос якобы от банка.

Дети попадают в ловушки кибермошенников по другой причине — из за естественного доверия к взрослым и нехватки жизненного опыта. Юные пользователи могут случайно кликнуть на вредоносную ссылку в любимой игре или, поверив незнакомцу, который выдаёт себя за друга, поделиться с ним логином и паролем от аккаунта.

Пожилые тюменцы нередко обманываются внешней солидностью фальшивых посланий. Их сбивает с толку стилистика писем, старательно имитирующая официальную переписку: поддельные гербовые печати, громкие должности отправителей, тревожные фразы вроде «срочно обновите данные». К тому же не все из них уверенно ориентируются в цифровом пространстве и понимают, какие подводные камни таит в себе интернет.

Эксперты советуют не оставлять вопрос цифровой безопасности на самотёк. Хороший способ защитить близких — договориться в семье о проверочных словах на случай подозрительных запросов о деньгах. А ещё важно регулярно обсуждать с родными новые виды киберугроз и делиться простыми правилами безопасного поведения в сети, пишет «Тюменская линия».

– Цифровая безопасность — это общая ответственность. С близкими стоит делиться простыми правилами. Это поможет защитить и детей, и пожилых родственников, и самих себя, — подчёркивает Марина Копрусова.

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