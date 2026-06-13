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НовостиЭкономика13 июня 2026 4:32

80 граммов вместо 100: как производители вводят покупателей в заблуждение

Юрист Александров объяснил, от чего зависят цены на продукты
Ирина Ларина
Юрист Александров объяснил, от чего зависят цены на продукты

Юрист Александров объяснил, от чего зависят цены на продукты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Среди множества факторов формирования цен на продукты — затраты производителя на сырьё. Но означает ли это, что товар с упрощённым составом обязан стоить дешевле? На этот вопрос ответил юрист Юрий Александров.

Эксперт пояснил, что прямая связь между ценой и набором ингредиентов вовсе не обязательна. По статье 424 ГК РФ стоимость определяет сам производитель или продавец — то есть рынок и бизнес формируют ценник самостоятельно.

При этом закон жёстко пресекает попытки ввести покупателя в заблуждение. Если производитель меняет состав, но оставляет прежнее название и данные на упаковке — это нарушение прав потребителей. Юрист привёл наглядный пример с мороженым: замена молочного жира на растительный лишает продукт права называться «Сливочным мороженым». И если эта информация не отражена на этикетке, речь идёт о намеренном обмане. Точно так же расценивается и несоответствие веса: скажем, когда на обёртке шоколадного батончика указано 100 граммов, а в реальности он весит лишь 80.

В целом предприниматели свободны в установлении цен, однако есть и исключения. На ряд социально значимых товаров Правительство РФ вправе временно — на срок до 90 дней — вводить предельные цены. В их числе сливочное масло, молоко, сахар песок, пшеничная мука, ржаной хлеб, картофель и яблоки, пишет tmn.aif.ru.

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