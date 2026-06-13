80 граммов вместо 100: как производители вводят покупателей в заблуждение

Юрист Александров объяснил, от чего зависят цены на продукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Среди множества факторов формирования цен на продукты — затраты производителя на сырьё. Но означает ли это, что товар с упрощённым составом обязан стоить дешевле? На этот вопрос ответил юрист Юрий Александров.

Эксперт пояснил, что прямая связь между ценой и набором ингредиентов вовсе не обязательна. По статье 424 ГК РФ стоимость определяет сам производитель или продавец — то есть рынок и бизнес формируют ценник самостоятельно.

При этом закон жёстко пресекает попытки ввести покупателя в заблуждение. Если производитель меняет состав, но оставляет прежнее название и данные на упаковке — это нарушение прав потребителей. Юрист привёл наглядный пример с мороженым: замена молочного жира на растительный лишает продукт права называться «Сливочным мороженым». И если эта информация не отражена на этикетке, речь идёт о намеренном обмане. Точно так же расценивается и несоответствие веса: скажем, когда на обёртке шоколадного батончика указано 100 граммов, а в реальности он весит лишь 80.

В целом предприниматели свободны в установлении цен, однако есть и исключения. На ряд социально значимых товаров Правительство РФ вправе временно — на срок до 90 дней — вводить предельные цены. В их числе сливочное масло, молоко, сахар песок, пшеничная мука, ржаной хлеб, картофель и яблоки, пишет tmn.aif.ru.

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