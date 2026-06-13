«Контакт в изменяющемся мире»: в Тюмени активно развивается гештальт-терапия

В Тюмени пройдёт первая конференция по гештальт-терапии Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени осенью пройдет первая конференция по гештальт-терапии под эгидой Московского гештальт-института. Организаторы выбрали тему «Контакт в изменяющемся мире: терапия — практика — сообщество», что подчеркивает актуальность человеческого взаимодействия в эпоху глобальных перемен.

Московский гештальт-институт является одной из самых авторитетных организаций в России с 35-летней историей. Свое начало сообщество берет в конце 80-х годов, когда при поддержке европейских коллег в Москве были запущены первые программы подготовки терапевтов. Сегодня МГИ объединяет специалистов от Крыма до Камчатки, работая по высоким мировым стандартам.

В Тюмени активное развитие направления ведется уже четвертый год, и проведение собственной конференции стало логичным результатом роста локального профессионального объединения.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной и разносторонней. Участников ждут лекции от ведущих экспертов страны, практические мастерские, дискуссии за круглыми столами и уникальные для этого подхода процесс-группы. Конференция ориентирована не только на опытных терапевтов и супервизоров, но и на тех, кто только начинает свой путь в психологии или просто интересуется саморазвитием и глубоким пониманием отношений с окружающими.

Для Тюменской области проведение события такого уровня — это признание зрелости местного сообщества. Психологам Уральского федерального округа и Западной Сибири больше не нужно ехать в столицы, чтобы получить передовой опыт и установить прямые контакты с мэтрами отечественной гештальт-терапии.

Организаторы уверены, что эта встреча поможет укрепить связи внутри профессиональной среды и даст мощный импульс для развития психологической культуры в регионе.

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