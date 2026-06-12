Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В День России Тюмень встретила «Театральный поезд» с Сергеем Безруковым. Состав торжественно прибыл на перрон железнодорожного вокзала, где его ждали горожане и первые лица области: заместитель губернатора Андрей Пантелеев и директор департамента культуры Александр Сидоров, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Театральный поезд» - это масштабный культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей, и объединяющий регионы страны через театральное искусство.

По словам Андрея Пантелеева, данный проект - это возможность как для зрителя, так и для артистов. Первые могут познакомиться с интересными проектами, а вторые - перенять опыт и научиться чему-то новому.

- Наши три театра точно так же участвуют в этом большом проекте. И мы уверены, что это продвижение нашего культурного кода, наших сибирских театров, возможность показать другим, как можно посетить наш регион не только с точки зрения туризма, но и с точки зрения культуры, - подчеркнул он.

В течение двух дней в областной столице будут проходить спектакли, выставки, концертные программы. Места проведений - железнодорожный вокзал, Тюменский драматический театр, площадь 400-летия Тюмени, Тюменский театр кукол и ДК «Нефтяник».

Тюмень встретила «Театральный поезд» с Сергеем Безруковым

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