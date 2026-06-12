Тюменцам рассказали, как правильно мерить вещи с маркетплейсов

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Разнообразие товаров на маркетплейсах позволят заказать в один клик целый гардероб: начиная от базовых образов и заканчивая вечерними нарядами. Однако в последнее время селлеры сталкиваются с высоким процентом возврата, основной аргумент - «не совпали ожидания и реальность». Иногда в этом виноват продавец, который намудрил с дизайном карточки, но в большинстве случаев покупатели попросту примеряют вещь неправильно и делают поспешные выводы.

- Я сама нередко заказываю вещи с маркетплейсов, и чтобы посмотреть на вещь «вживую», открываю отзывы. Часто замечаю, как девушки примеряют одежду на босую ногу — это одна из самых популярных ошибок. Обувь нужна, чтобы задать правильный силуэт и увидеть картину целиком. На примерку можно принести даже украшения, которые вы планируете носить с образом, - советует стилист Мария Громова.

По мнению фэшн-фотографа и одного из продавцов женской одежды на маркетплейсах Анастасии Василевской, важно оценивать товар не только визуально, но и в движении.

- Многие покупатели надевают одежду и несколько секунд смотрят на себя в зеркало. Такой подход не позволяет понять, как вещь ведет себя в реальной носке. Уже дома, в движении, выясняется, что, например, брюки перекручиваются или собираются в „гармошку“, пиджак становится коротким при поднятии рук, а рубашка может некорректно сидеть в области груди, - объясняет Анастасия.

Также исказить восприятие образа могут освещение и зеркала на ПВЗ. Поэтому правильнее будет оценивать вещи через камеру телефона: записать короткое видео, пройтись, присесть, повернуться боком и спиной, сообщает сайт АиФ-Тюмень.

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