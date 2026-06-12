Тюменцев предупреждают о недопустимости нарушения земельного законодательства

Фото предоставлено КП

За четыре месяца 2026 года в Тюменской области объявили 140 предостережений о недопустимости нарушения земельного законодательства, сообщает «МегаТюмень».

Так, 4,3 % от общего числа признаков нарушений приходится на неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока. А 19,5 % - на использование земельного участка не по целевому назначению. Оставшиеся 76,2 % - это самовольное занятие земель, земельного участка или части земельного участка.

- Обращаем внимание, что признаками нарушения считаются как активные действия, направленные на занятие земельного участка, так и использование уже занятой территории без предусмотренных законодательством РФ прав, - пояснила начальник отдела государственного земельного надзора Наталия Калинина.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.