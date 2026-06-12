Очаги непарного шелкопряда в лесах Тюменской области могут расшириться до 400 тысяч гектаров Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время тюменцы все чаще выкладывают в сеть пейзажи леса, покрытого непарным шелкопрядом. Но, по информации специалистов Центра защиты леса Тюменской области, особо беспокоиться из-за этого не стоит.

- Непарный шелкопряд встречается почти во всех регионах России. В очагах массового размножения он не приводит к значительному ухудшению санитарного состояния лесов и гибели насаждений, - подчеркнули в ведомстве.

С августа по октябрь 2025 года специалисты обнаружили очаги непарного шелкопряда в 13 лесничествах: Абатском, Аромашевском, Викуловском, Голышмановском, Заводоуковском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском и Упоровском. Их общая площадь составила 317 418,8 гектара.

В текущем году прогнозируется расширение очагов в Аромашевском, Ишимском и Упоровском лесничествах, а также появление новых в Армизонском, Бердюжском, Омутинском и Ялуторовском.

- Прогнозируемая площадь очагов в нашем регионе в 2026 году может превысить 400 тысяч гектаров. Все они будут взяты под наблюдение, - уточнили в Центре.

Рост численности шелкопряда связан с его миграцией из Омской, Свердловской и Курганской областей, а также с засушливым летом и умеренно-холодной зимой за последние несколько лет, сообщает «Тюменская область сегодня».

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