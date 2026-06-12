Тюменцев призывают быть начеку, покупая отпускной тур в интернете. Мошенники не дремлют

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В преддверии отпускного периода учащаются случаи мошенничества: преступники пытаются претворить в жизнь схемы по обману при покупке билетов и аренде отелей. Об этом сообщила начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелекома» Марина Копрусова.

Преступники создают поддельные сайты турагентств, размещают на маркетплейсах объявления о супервыгодных акциях и рассылают предложения дешевых авиа- и железнодорожных билетов. Оплатить все это предлагается фейковыми QR-кодами и ссылками на «официальные» страницы.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, тюменцам советуют проверять репутацию сайтов и совершать бронирования только через проверенные платформы. Перед оплатой стоит уточнить наличие организации в реестре юридических лиц и сверить контактные данные с официальной информацией, сообщает «Тюменская линия».

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