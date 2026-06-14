Гипертония у тюменцев: как ее остановить без таблеток и народных методов

Кардиолог Каюмова: состояние при гипертонии можно улучшить, ограничив потребление соли Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гипертонию на ранней стадии можно взять под контроль, если скорректировать образ жизни. При этом нормализовать состояние на начальном этапе болезни можно и без таблеток: нужно лишь снизить вес, ограничить потребление соли, полноценно спать, плавать или заниматься скандинавской ходьбой. Однако, как отметила кардиолог Тюменского кардиоцентра, к.м.н. Марина Каюмова, если гипертония сформировалась, медикаментозное лечение чаще всего становится необходимым на долгие годы.

По словам врачей, повышенное давление в пожилом возрасте – это не нормально. Именно в этот период жизненно необходимо контролировать состояние сосудов, без использования «бабушкиных» методов лечения (например, горячие ванны или спиртное), пишет tmn.aif.ru.

Для того, чтобы понимать фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, нужно знать свою родословную. Даже если у ваших родственников был этот недуг, не нужно готовиться к чему-то неотвратимому, просто контролируйте состояние и управляйте рисками. По словам врача-кардиолога Тюменского кардиоцентра Натальи Антипиной, между наследственным заболеванием и наследственной предрасположенностью есть большая разница.

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