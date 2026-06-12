Юрист объяснил тюменцам принцип шринкфляции и когда за это можно жаловаться в Роспотребнадзор

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В последнее время тюменцы стали замечать, что сливочное масло, молоко, упаковка яиц и другие товары из базовой продуктовой корзины теряют вес. Это называется шринкфляцией - процесс, при котором производитель намеренно уменьшает объем или вес продукта, сохраняя прежнюю цену. Не нарушает ли это права потребителей? Ответ дал доцент Юридического факультета Финансового университета Кырлан Марчел.

- В российском праве цена большинства продовольственных товаров формируется свободно, исходя из затрат производителя, спроса, логистики и условий поставки. Уменьшение веса при сохранении прежней цены не нарушает законы, - заключил эксперт.

Но здесь есть грань, перейдя которую предприниматель может ввести целевую аудиторию в заблуждение. Согласно статье 10 УК РФ «О защите прав потребителей» изготовитель, например шоколадных плиток, обязан своевременно предупредить покупателей об изменениях в весе или составе товара, которые существенно влияют на выбор.

- Когда оформление товара намеренно создает впечатление, что его вес не изменился - это не всегда правонарушение. Но повод для Роспотребнадзора проверить производителя на достоверность информации и факт недобросовестных практик, - объясняет юрист.

Если фактический вес товара не соответствует указанному на упаковке, это уже может квалифицироваться как обвешивание или иной обман потребителя по статье 14.7 КоАП РФ, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

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