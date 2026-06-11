«Успокоил» до смерти: тюменец получил 8 лет за убийство собутыльника кастрюлей и топором

В Тюменской области мужчина получил 8 лет колонии за убийство собутыльника. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Тюменской области вынес приговор в отношении Алексея А., признав его виновным в убийстве. Преступление произошло 15 декабря 2025 года в деревне Петропавловка во время бытовой ссоры.

По версии следствия,пьяный мужчина пришёл к Алексею домой и стал требовать сходить за спиртным. После того как подсудимый отказался и попытался выпроводить гостя, завязалась драка.

- В ходе конфликта Алексей нанёс мужчине множественные удары, используя кастрюлю, табурет и топор. В суде он частично признал вину, утверждая, что не хотел убивать, а лишь пытался «успокоить» потерпевшего и действовал в состоянии аффекта, - указано в материалах суда.

В итоге ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также был частично удовлетворён гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

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