Фото: ФОНД "Путевка в ЖИЗНЬ" Тюмень.

Прощание с Григорием Григорьевым состоится в пятницу, 12 июня. Проститься с офицером можно будет с 12:00 в траурном зале «Мемориал», который находится по адресу: деревня Патрушева, улица Юрия Семовских, дом 4.

Григорий Григорьев был председателем Союза десантников Тюменской области, участником войны в Афганистане, орденоносцем, подполковником и руководителем областной ветеранской организации ВДВ. Под его руководством были созданы книги и издания о героях локальных конфликтов, а также об участниках специальной военной операции.

Напомним, офицер скончался 8 июня в Новосибирске во время встречи выпускников военного училища.

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