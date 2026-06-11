Фото: администрация Тюмени.

В это воскресенье, 14 июня, с 6:00 до 16:00 движение автомобильного транспорта будет полностью прекращено в центре Тюмени. Ограничения вводятся в связи с проведением 27-го Тюменского марафона «Врата Сибири».

Для проезда будут закрыты следующие улицы: Республики (на участке от Орджоникидзе до Коммунистической); Ленина (от Республики до Перекопской); Ямская (от Коммунистической до Полевой).

Фото: администрация Тюмени.

Также нельзя будет проехать по территории внутри квартала, ограниченного улицами Ямской, Ирбитской, Луначарского и Коммунистической.

Власти уточняют, что общественный транспорт продолжит работу, но его маршруты будут изменены. Автобусы и троллейбусы пойдут в объезд закрытого участка, при этом сохранят все существующие остановочные пункты на пути следования. Тюменцев просят заранее планировать свои поездки с учётом этих ограничений.

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