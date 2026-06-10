«Сухая» статистика: почему леса в Тюменской области горят в 12 раз чаще, чем год назад

Фото: МЧС Тюменской области.

С начала пожароопасного сезона в лесах Тюменской области было ликвидировано 55 пожаров на площади почти 754 гектара. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был в разы меньше — всего 14 возгораний на площади около 60 гектаров, сообщает департамент лесного комплекса.

Резкий рост числа и площади пожаров специалисты связывают с аномальной погодой: малым количеством осадков, продолжительными засухами и сильными ветрами. Только за май в регионе произошло 36 пожаров, которые охватили более 650 гектаров лесных угодий. Несмотря на сложную обстановку, власти заявляют, что ситуация остаётся стабильной и контролируемой.

Лесопожарные формирования демонстрируют высокую оперативность: 96% всех возгораний удаётся потушить в течение первых суток после обнаружения. Анализ причин показывает, что природа виновата лишь отчасти: 43% пожаров вызваны сухими грозами; 35% происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности жителями; 22% связаны с переходом огня с сопредельных территорий (дороги, линии электропередачи).

Более половины лесных пожаров имеют антропогенное происхождение. В связи с этим в области продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов. Жителей настоятельно просят соблюдать установленные ограничения, так как даже одна искра может привести к катастрофическим последствиям.

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