«Фирма-однодневка»: тюменский застройщик ответит в суде за обман дольщиков

В Тюмени директор строительной фирмы предстанет перед судом за обман дольщиков на 23 млн. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной компании, который обвиняется в мошенничестве. Чтобы спасти свой основной бизнес от финансовых проблем, он прибег к мошеннической схеме, в результате которой шесть жителей региона лишились более 23 миллионов рублей. Схема была выстроена через создание фиктивной фирмы.

Обвиняемый предложил своему знакомому, не посвящённому в преступный замысел, возглавить новую компанию, которую он представил как надёжного застройщика. В 2023–2024 годах, не имея намерения исполнять обязательства, он заключил с жителями договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов.

Для создания видимости деятельности работы были начаты, но затем остановлены. Все полученные от заказчиков средства были потрачены на погашение долгов основной компании и строительство других объектов.

В настоящее время на имущество обвиняемого наложен арест. Пострадавшие клиенты уже заявили гражданские иски о возмещении причинённого ущерба. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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