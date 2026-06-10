«Небо атакует»: на Тюменскую область надвигаются ливни, град и ураганный ветер

11 июня в Тюменской области ожидаются очень сильные дожди и ветер до 25 м/с. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Дорожные службы Тюменской области приведены в состояние повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, 11 июня на территории региона ожидаются крайне неблагоприятные погодные явления.

Согласно предупреждению, опубликованному подрядными организациями, обслуживающими федеральные трассы, жителям следует готовиться к очень сильным дождям, ливням и крупному граду. При грозе порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду и более, что создаёт угрозу падения деревьев и слабо закреплённых конструкций. В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах.

Дорожные службы уже начали круглосуточное патрулирование трасс для оказания помощи автомобилистам в случае необходимости. Телефон экстренной помощи для водителей — 8-800-200-63-06.

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