От автомойки до строймагазина: в Тюмени поймали серийного вора

В Тюмени задержан серийный похититель строительных инструментов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали 37-летнего тюменца, его подозревают в хищении строительных материалов с автомойки.

По версии МВД, мужчина причастен как минимум к двум эпизодам кражи. Первое преступление было совершено 25 мая. Находясь на территории автомойки по улице Высотского, тюменец украл строительный фен и болгарку. Общая стоимость украденного имущества составила 9 тысяч рублей.

- Спустя неделю подозреваемый совершил аналогичную кражу, но уже в магазине стройтоваров на улице Домостроителей. Оттуда он вынес строительные инструменты на сумму 6 тысяч рублей, которые впоследствии сбыл. Похищенные деньги, как признался сам задержанный, он потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Личность подозреваемого была установлена сотрудниками полиции. Он был задержан и доставлен в отдел, где полностью признал свою вину. На мужчину завели уголовные дела. Его отправили в СИЗО.

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