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НовостиОбщество10 июня 2026 5:06

«Отбой на всем Урале»: в Тюменской области сняли ракетную опасность

В Тюменской области отменили режим ракетной опасности
Серафима Краснова
В Тюменской области отменили режим ракетной опасности.

В Тюменской области отменили режим ракетной опасности.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Тюменской области Александр Моор официально сообщил об отмене режима ракетной опасности, который был введён в регионе 10 июня в 7:37. В своих социальных сетях он опубликовал сообщение:

«Внимание! Отбой ракетной опасности!».

Стоит отметить, что данный режим действовал на территории всего Уральского федерального округа.

Несмотря на введённые меры, ограничений на приём и вылет самолётов в аэропорту Рощино не вводилось, что позволило избежать сбоев в авиасообщении.

Это уже не первый случай введения режима ракетной опасности в Тюменской области. Последний раз подобный режим был объявлен в конце мая 2026 года.

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