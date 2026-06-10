«Отбой на всем Урале»: в Тюменской области сняли ракетную опасность

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Тюменской области Александр Моор официально сообщил об отмене режима ракетной опасности, который был введён в регионе 10 июня в 7:37. В своих социальных сетях он опубликовал сообщение:
«Внимание! Отбой ракетной опасности!».
Стоит отметить, что данный режим действовал на территории всего Уральского федерального округа.
Несмотря на введённые меры, ограничений на приём и вылет самолётов в аэропорту Рощино не вводилось, что позволило избежать сбоев в авиасообщении.
Это уже не первый случай введения режима ракетной опасности в Тюменской области. Последний раз подобный режим был объявлен в конце мая 2026 года.
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