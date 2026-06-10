«Признал вину полностью»: тюменца арестовали за оправдание терроризма в соцсетях

В Тюмени суд отправил мужчину в СИЗО за оправдание терроризма. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд в Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 40-летнего Евгения, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Он будет находиться под стражей до 8 августа 2026 года.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Евгений оставил комментарии в одном из публичных чатов мессенджера, в которых оправдывал террористическую деятельность. В своих сообщениях он использовал фрагменты, содержащие оправдание терроризма, что стало основанием для его ареста.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, что также было учтено при принятии решения о мере пресечения.

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