«Сохраняйте спокойствие»: в Тюменской области объявлена ракетная угроза

В Тюменской области 10 июня введен режим ракетной опасности. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области введён режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, призвав жителей к спокойствию и бдительности. Власти называют эту меру превентивной.

Жителям советуют в случае опасности укрыться в ближайшем защитном сооружении, таком как подвал, цокольный этаж или подземная парковка, и оставаться там до официального отбоя тревоги. В случае реальной угрозы сигналом послужат сирены и массовые рассылки СМС-сообщений.

-В целях безопасности запрещено приближаться к обломкам ракет и распространять в интернете видеозаписи работы систем противовоздушной обороны, так как это опасно для жизни и может повлечь наказание, - говорится в сообщении властей.

Одновременно с Тюменской областью аналогичные меры приняты в Челябинской, Курганской и Свердловской областях.

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