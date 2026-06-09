Таким Восток вы еще не знали: в Тюменском цирке представят премьеру нового шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

Фото: ООО "КОРОЛЕВСКИЙ ЦИРК"

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Впервые на арене Тюменского цирка представляют «Песчаную сказку». Предпоказ программы с большим успехом состоялся сегодня, 9 июня. Представление началось с восточного базара, который известен миру яркими красками, шумными торговцами, пестрыми тканями, неповторимыми восточными сладостями и, конечно же, караванами верблюдов.

Роскошный замок опустился с купола на манеж. Огромные экраны в манеже Тюменского цирка отражают идею всего представления. Поразительно, но на арену одновременно вышли более 50 артистов и одновременно с ними 7 верблюдов в богато расшитых попонах.... и представление началось. Здесь были и Шейх на золотом троне, и акробаты, и восточная принцесса. Ну и куда же без сверкающей волшебной лампы Алладина и ее пленника Джинна.

«Песчаная сказка» – это уникальный цирковой театрализованный спектакль, объединенный единой сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу. Потрясающие костюмы, неописуемые декорации тонко и чутко передают всю суть истории. Ни разу не возникло ощущение выпадения из одной реальности в другую. Шоу сопровождает роскошный балет «Королевского цирка». Изюминкой представления стал аттракцион с обезьянами и тремя бегемотами под руководством Народного артиста РФ Тофика Ахундова. Эти милые, на первый взгляд, упитанные полуторатонные животные кажутся добродушными. Но работать с ними настолько сложно, что номер с бегемотами, которые играют в мяч, встают в «Пирамиду», перемещаются передними лапами по барьеру – единственный в мире, и увидеть их могут тюменцы. Один из этих африканских представителей фауны и вовсе стал кинозвездой – бегемот Злат отлично сыграл роль бегемотихи Красавицы в одноименном фильме (реж. А. Богданов).

ООО "КОРОЛЕВСКИЙ ЦИРК"

Декорации, спецэффекты, звук и костюмы заслуживают отдельного внимания. Все продумано настолько детально и эффектно, что создается ощущение будто попадаешь в сказку.

- Таинственный, чарующий, притягательный, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность дают возможность зрителям совершить незабываемое путешествие в самое сердце Востока, – так отзываются о цирковом представлении те, кто побывал на нем.

«Песчаная сказка» – это совместный проект Заслуженного артиста России Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. В нем собрано большое количество номеров различных жанров: от эквилибра и акробатики до дрессуры. На манеже в едином порыве работают более 60 цирковых артистов, умелые наставники и их подопечные – верблюды, бегемоты, белоснежные самоеды, лошади, обезьяны, попугаи и пеликаны.

- Мы приезжали в Тюмень четыре года назад с программой «Бурлеск», но шоу «Песчаная сказка» представляем здесь впервые. Мы надеемся, что вы полюбите этот проект не меньше, чем другие шоу. Хочется, чтобы вы поняли наш спектакль так, как его видим мы, – рассказала художественный руководитель шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка», дрессировщица, воздушная гимнастка Екатерина Запашная.

ООО "КОРОЛЕВСКИЙ ЦИРК"

Она поделилась секретами того, как создаются костюмы. Оказывается, насколько они красивы, настолько и тяжелы. Например, только головной убор в виде кувшинов с фруктами, которые изящно несут на своих головах хрупкие девушки, достигают пяти с половиной килограммов. Все костюмы создаются без оглядки на неудобство или тяжесть – главное, чтобы они отлично вписались в шоу. Конечно, художник работает с каждым из артистов. Наряд несколько раз примеряют, проверяют, удобно ли выполнять в нем трюки.

- Мы много репетируем, активно готовимся к премьере в Тюмени, которая состоится в пятницу, 12 июня. Конечно, волнуемся. Несмотря на то, что я артист цирка уже 20 лет, каждый выход для меня волнителен, – добавляет директор коллектива шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка», дрессировщик, воздушный гимнаст – Константин Растегаев.

Увидеть шоу и открыть для себя Восток с новой стороны тюменцы могут с 12 июня по 30 августа. Билеты уже есть в продаже. https://circus-tyumen.ru/#data

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