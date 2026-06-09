Смертельный наезд: в Тюмени судят водителя, проигнорировавшего «зебру»

В Тюмени суд рассмотрит дело о гибели пенсионерки, сбитой автобусом на «зебре». Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени направлено в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибла 85-летняя женщина.

По версии следствия, трагедия произошла 15 декабря прошлого года. 37-летний водитель автобуса ЛИАЗ, двигаясь по выделенной полосе к остановке «ДК Строитель», не заметил пожилую женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Несмотря на то, что перед пешеходным переходом стояли два ряда автомобилей, ожидающих, пока пенсионерка закончит переход, водитель автобуса не снизил скорость и не смотрел по сторонам.

В результате на мерзлом асфальте он не смог затормозить и совершил наезд. В январе текущего года пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм. Теперь водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело передано в Центральный районный суд. Дочь погибшей также подала гражданский иск с требованием взыскать с виновника 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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