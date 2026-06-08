Миллионы на уборку: кто возьмется привести в порядок тобольские кладбища после ЧП с деревьями. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Власти Тюменской области ищут подрядчика, который будет содержать кладбища. На это мэрия готова потратить больше 5,5 миллионов рублей. Речь про кладбища в Тобольске. Информация появилась на едином портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, с которой ознакомилась корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень», деньги будут выделены из бюджета региона. Победителю аукциона нужно будет выполнять определенные работы на шести кладбищах в Тобольске, в том числе в местах захоронений декабристов - «Завальное» кладбище, что на улице Семена Ремезова в центре города, на «Алемасовском» - федеральная трасса Тюмень-Ханты-Мансийск, «Еврейском» - мкр. 4, на «Мусульманских» кладбищах в рабочем поселке Сумкино, в микрорайоне четыре и возле Иртышского мкр.

За 5,5 миллионов рублей подрядчик должен зимой убирать снег и мусор с аллей, перекидывать снежный вал вручную. Летом — подметать аллеи, собирать и вывозить мусор, скашивать траву, очищать территорию от сухостоя. Также предусмотрены разовые работы. Например, окраска контейнеров, валка деревьев без корчевки пня, срезка поросли. Все эти работы нужно выполнять до 31 декабря 2026 года. Итоги аукциона подведут 16 июня 2026 года.

В список особо важных объектов на тобольском кладбище попали памятники культурного наследия: «Могила Барятинского Александра Петровича (1798 - 1844)»; «Могила Башмакова Флегонта Мироновича (1775 - 1859)»; «Могила Вольфа Фердинанда Богдановича (1795 - 1854)»; «Могила Грабовского Павла Арсентьевича (1864 - 1902)»; «Могила исследователя Сибири Дунина - Горкавича»; «Могила Ершова Петра Павловича (1792 - 1869)»; «Могила Знаменского Михаила Стефановича (1833 - 1892)»; «Могила Краснокутского Семена Григорьевича (умер в 1840 г.), декабриста»; «Могила Кюхельбекера Вильгельма Карловича (1797-1846)»; «Могила Менделеева И.П.»; «Могила Муравьева Александра Михайловича (1802 - 1853)»; «Могила Семенова Степана Михайловича (1789 - 1852), декабриста»; «Могила Словцова Петра Андреевича (1767 - 1843)».

Ранее мы рассказывали о том, что в Тобольске спиленные на Завальном кладбище деревья сбросили на могилы местных. Жители забили тревогу в мае 2026 года. По словам местных жителей, высказанным в социальной сети «ВКонтакте», крупные куски стволов и целые спиленные деревья уже неделю лежат на могилах, делая их недоступными для посещения. Несмотря на многочисленные жалобы, сотрудники кладбища, как утверждают очевидцы, отказывались оказывать помощь в расчистке территории. Тоболяки были вынуждены самостоятельно или с помощью неравнодушных соседей убирать тяжелые древесные обломки с мест захоронений своих близких.

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