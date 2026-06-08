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НовостиОбщество8 июня 2026 11:46

От 20 до 95 рублей за час: где в Тюмени парковка стала лотереей?

В центре Тюмени ввели гибкие тарифы на парковку
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени с июня изменилась система оплаты за стоянку в платных зонах. Теперь стоимость часа парковки варьируется в зависимости от её востребованности, сообщили в тюменской мэрии.

Примером стала улица Республики: парковка у дома № 1 теперь стоит 95 рублей за сессию, в то время как всего в 200 метрах, на набережной реки Туры, оставить машину можно всего за 20 рублей в час.

- Такой подход призван разгрузить самые популярные стоянки, мотивируя водителей выбирать менее загруженные участки. Загруженность стоянок оценивается еженедельно, но изменение тарифов может происходить не чаще одного раза в три месяца, - заявили в городской администрации.

Максимальная стоимость часа парковки в городе может достигать 150 рублей. В настоящее время специалисты «Тюменьгортранса» обновляют информационные таблички по всему городу с актуальными тарифами и правилами оплаты.

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