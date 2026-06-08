«Уроки мужества» в летних лагерях: тюменские ветераны СВО делятся опытом с детьми

Фото: департамент общественных связей Тюменской области.

Участники тюменского проекта «Боевой кадровый резерв» начали серию встреч с воспитанниками летних лагерей, организовав для них «Уроки мужества».

С 3 по 6 июня уже состоялось три таких занятия, которые посетили около 90 ребят. Всего же с начала работы проекта его ветераны СВО провели 50 занятий, охватив аудиторию более чем в 1800 слушателей, включая школьников и студентов.

Фото: департамент общественных связей Тюменской области.

На предстоящей неделе работа продолжится: запланировано ещё восемь уроков в загородных центрах «Витязь» и имени Ю.А. Гагарина, а также в пришкольных лагерях Тюмени и других муниципалитетов. Ожидается, что эти мероприятия посетят более 400 детей.

Напомним, записаться на «Уроки мужества» можно на официальном сайте проекта боевойкадровыйрезерв72.рф.

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