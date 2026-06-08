В Тюменской области столкнулись два мопеда с подростками: дети попали в больницу

Фото: ГАИ Тюменской области.

В тюменском селе Ильинка Казанского округа поздно вечером 6 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в которой столкнулись два мопеда.

В аварию попали четыре подростка. За рулём были водители 15 и 16 лет. По предварительным данным полиции, один из них выехал на встречную полосу, это привело к столкновению. В результате ДТП все четверо подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести и попали в больницу.

Полицейские также рассказали, что по факту происшествия будут проведены профилактические мероприятия с родителями и рейды для выявления других несовершеннолетних водителей без прав.

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