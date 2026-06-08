Тюмень на пороге шторма: град, ливни и ветер обрушатся на город

На Тюмень надвигаются ливни, грозы и град. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени 9 и 10 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Единого центра оперативного реагирования, на город надвигаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с.

Несмотря на жару до +28 °C, в течение всей недели прогнозируются осадки. Спасатели предупреждают о возможных последствиях непогоды: из-за сильного ветра и дождя возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, повреждение кровли зданий и подтопление территорий.

Жителей призывают быть предельно внимательными на улице, избегать нахождения рядом с рекламными щитами и старыми деревьями, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

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