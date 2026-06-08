Праздник под замком: где 12 июня в Тюмени нельзя будет купить алкоголь

В День России в Тюмени введут запрет на продажу алкоголя. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени 12 июня, в честь празднования Дня России, будет действовать ограничение на розничную продажу алкогольной продукции. Запрет установлен постановлением правительства Тюменской области и продлится с 8 утра до 21 часа.

Важно отметить, что данное правило не распространяется на заведения общественного питания (рестораны, бары, кафе), где спиртное можно будет приобрести в течение всего дня. Кроме того, в июне жителей региона ждут и другие ограничения.

В 2026 году аналогичный запрет будет введён в связи с празднованием Дня молодёжи. Ранее подобные меры принимались и 1 июня, в Международный день защиты детей.

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