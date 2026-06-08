«В зеленой кофте и фиолетовых тапочках»: в Тюменской области ищут пропавшую пенсионерку

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В тюменском поселке Мияги Нижнетавдинского района с 3 июня 2026 года пропала 79-летняя Людмила Ведрова, и в настоящий момент её местонахождение неизвестно.

По данным волонтёров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», женщина худощавого телосложения, ростом 155 сантиметров, с седыми волосами и серо-голубыми глазами.

На момент исчезновения она была одета в зелёную кофту, голубые спортивные штаны, фиолетовые тапочки и чёрный платок. Поисковики нуждаются в любой информации. Если вы видели похожую женщину, пожалуйста, позвоните по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или по телефону 112.

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