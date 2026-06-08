На Тура прошел рейд: тюменских судоводителей наказали за нарушения

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени сотрудники МЧС России совместно с транспортной прокуратурой провели профилактический рейд на реке Тура, направленный на обеспечение безопасности движения водного транспорта.

В ходе проверки были выявлены нарушители, которые эксплуатировали маломерные суда без необходимой государственной регистрации и без права управления. Кроме того, некоторые судоводители пренебрегали использованием спасательных средств.

Все они были привлечены к административной ответственности. Помимо проверок, организаторы рейда провели с судоводителями и пассажирами разъяснительные беседы о правилах безопасности на воде и вручили им профилактические памятки.

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