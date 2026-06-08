Пустующие группы: почему в Тюмени закрываются частные детсады

В Тюмени за год закрылись четыре частных детсада из-за падения рождаемости. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени за прошедший год прекратили свою деятельность четыре частных детских сада. Как следует из доклада регионального Роспотребнадзора, основной причиной закрытия стало снижение рождаемости и, как следствие, уменьшение общего числа детей в городе.

Согласно официальным данным, в 2025 году в дошкольных организациях Тюменской области числятся 97 330 детей. Это на 9276 человек меньше, чем годом ранее. Именно из-за нехватки воспитанников были закрыты частные сады «Маленькая Англия», «Чудо детки», «Наследие» и «Академия детства». Несмотря на это, власти заявляют о 100%-ной доступности муниципальных детских садов.

При этом в документе отмечается неравномерность распределения мест: некоторые дети, особенно раннего возраста, получают место не по месту жительства семьи. Для решения этой проблемы и поддержки негосударственного сектора власти разыгрывают гранты среди частных детсадов на создание дополнительных мест.

Кроме того, ведётся активное строительство новых муниципальных учреждений. Например, скоро новый детский сад на 550 мест откроется в микрорайоне Ново-Комарово.

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